Джейми Варди не жалеет об «Арсенале»

После игры Лиги Чемпионов против «Севильи» английский форвард был откровенен. Он рассказал, что не зря отклонил летнее предложение «Арсенала».

«Жалею ли, что не перешел в «Арсенал»? Нисколько».

«Мы едины и знаем, на какой мы позиции в таблице — никто не хочет здесь находиться. Каждый должен биться друг за друга. Если кто-то оказывается в тяжелой ситуации, вы знаете, что у вас есть товарищи по команде, которые помогут. Нам нужно работать друг за друга».

«Могу полностью подтвердить, что каждый игрок поддерживает Клаудио Раньери. Посмотрите, что он сделал для нас в прошлом году. Это было невероятно. Он великолепный человек и не желает быть на текущей позиции, как и мы».

«По какой бы причине в этом сезоне у нас ни пошла игра, нам необходимо найти решение, каждому из нас, включая тренера и его штаб», – сказал Варди.

В нынешнем сезоне Джэйми Варди провел 29 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail