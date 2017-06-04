Джейми Варди может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»

Автор: Евгений Морозов 0

Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди во время летнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона». По информации источника, клуб из Ливерпуля рассматривает 30-летнего англичанина в качестве замены Ромелу Лукаку, который близок к уходу из команды.

По данным Transfermarkt, стоимость Варди составляет 15 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «лис» в АПЛ 35 матчей, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник:  Skysports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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