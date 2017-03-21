Джейми Варди: «Люди считают меня причастным к увольнению Раньери и моя семья подвергается угрозам»

Джейми Варди заявил, что получает угрозы из-за слухов о своей причастности к увольнению Клаудио Раньери. По словам английского форварда, угрожают и его семье.

«Это ужасно. Почитал комментарии о том, что я участвовал в заговоре после матча с «Севильей», хотя три часа был на допинг-контроле. Но теперь люди подхватили эту информацию, а я получаю бесконечные угрозы. Люди угрожают моей семье, жене, детям», — заявил Варди.

Ранее появилась информация, что с владельцем клуба Вичаем Шриваддханапрабха с требованием уволить Раньери также встречались Каспер Шмейхель, Уэс Морган и Марк Олбрайтон.

Напомним, об увольнении специалиста стало известно 23 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC