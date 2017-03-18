Джейми Реднапп: «Я бы пригласил Анри на пост тренера «Арсенала»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп заявил, что Тьерри Анри мог бы стать преемником Арсена Венгера на посту тренера «Арсенала». Он считает француза лучшим вариантом для клуба.

«Я прежде не видел такого шквала критики, какой сейчас направлен в адрес Венгера со стороны болельщиков «Арсенала». Если команда не попадет в четверку по итогам сезона, то останется лишь один путь.

Есть еще ситуация с Санчесом. Многое, что остается за кадром, играет против Венгера. Я думаю лишь о том, кто мог бы занять пост, если Арсен уйдет.

Если б я решал, то пригласил бы Анри. Мне нравится работать вместе с Тьерри на телевидении. Но «Арсеналу» нужен тренер, который хорошо знаком с клубом. Именно такого человека надо пригласить.

Сейчас футболисты не бьются за тренера. Им надо посмотреть на себя в зеркало, ведь в последнее время они играют плохо», – сказал англичанин.

Анри в настоящее время работает ассистентом тренера Роберто Мартинеса в штабе сборной Бельгии, а также принимает участие в телепередачах о футболе в Англии.

Будучи игроком, Тьерри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в начале 2012 года. Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба, забив 228 голов в различных турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka