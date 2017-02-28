Джейми Каррагер раскритиковал политику Клоппа

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением после поражения от «Лестера». Он не стал выбирать приятных выражений.
«Ливерпуль» просто шокировал. Я был на матчах против «Халла» (0:2) и «Бернли» (0:2) – там была точно такая же история. Команда близка к тому, чтобы вновь пропустить 50 голов за сезон, и Клопп ничего не меняет».
«Нет вариантов, при которых ты можешь что-то выиграть, когда пропускаешь такое количество голов. Победа в турнире просто невозможна».
«С такими командами, как «Лестер», «Ливерпуль» не идет на тактические коррективы, исходя из особенности соперника, у команды нет альтернативного плана. Думаю, Клопп слишком много доверяет отдельным игрокам. Он должен сделать изменения в клубе летом».
«Я не говорю, что произошедшее в игре против «Лестера» — это хорошо для «Ливерпуля», но это увеличит необходимость изменений в клубе», — сказал Каррагер.
После 26 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. В этом сезоне в АПЛ «красные» уже пропустили 33 гола.
За «Ливерпуль» Джейми Каррагер провел 508 игр, забил четыре мяча. В сборной Англии – 38 игр.

Фото: Global Look Press

ИсточникSky Sports

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Владимир Шевелев

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