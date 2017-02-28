Джейми Каррагер раскритиковал политику Клоппа

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением после поражения от «Лестера». Он не стал выбирать приятных выражений.

«Ливерпуль» просто шокировал. Я был на матчах против «Халла» (0:2) и «Бернли» (0:2) – там была точно такая же история. Команда близка к тому, чтобы вновь пропустить 50 голов за сезон, и Клопп ничего не меняет».

«Нет вариантов, при которых ты можешь что-то выиграть, когда пропускаешь такое количество голов. Победа в турнире просто невозможна».

«С такими командами, как «Лестер», «Ливерпуль» не идет на тактические коррективы, исходя из особенности соперника, у команды нет альтернативного плана. Думаю, Клопп слишком много доверяет отдельным игрокам. Он должен сделать изменения в клубе летом».

«Я не говорю, что произошедшее в игре против «Лестера» — это хорошо для «Ливерпуля», но это увеличит необходимость изменений в клубе», — сказал Каррагер.

После 26 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. В этом сезоне в АПЛ «красные» уже пропустили 33 гола.

За «Ливерпуль» Джейми Каррагер провел 508 игр, забил четыре мяча. В сборной Англии – 38 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports