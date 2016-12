Джейми Каррагер: «Невилл в «Валенсии» — лучший момент года»

Джейми Каррагер подшутил над Гари Невиллом. Эксперт назвал любимым футбольным моментом года — увольнение бывшего защитника «МЮ» с поста тренера «Валенсии».

В эфире передачи Friday Night Football на Sky Sports эксперт телеканала Джейми Каррагер подшутил над Гари Невиллом. В качестве ответа на вопрос о любимом моменте футбольного года, экс-защитник «Ливерпуля» назвал увольнение Невилла с поста главного тренера «Валенсии».

.@Carra23, what was your favourite moment of 2016?

Response: @GNev2 at Valencia… 😂 https://t.co/M4Xkw7FRhU

— Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) December 30, 2016