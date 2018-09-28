Джейми Каррагер: «Не могу представить Поля Погба в «Барселоне»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. 25-летний француз выступает за манкунианцев с 2016 года.

«Если Моуринью уйдет, мы не увидим обновленного Погба. Он не так хорош, как думает. Он талантлив, но у него есть проблемы с пониманием игры.

Всю его карьеру можно резюмировать в двух последних играх: он забил отличный мяч в ворота «Янг Бойз», а потом привез гол в матче с «Вулверхэмптоном», не пытаясь после этого спасти игру. В этом весь Погба.

Не могу представить его в «Барселоне». Там все завязано на дисциплине, сохранении позиции, игре на команду. Погба же играет ради себя», — сказал Каррагер.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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