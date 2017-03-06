Джейкоб Гардинер-Смит: «Головин — российская версия Деле Алли, Дзюба — лучший из российских футболистов»

19-летний английский полузащитник «Зенита» Джейкоб Гардинер-Смит поделился мнением о российском футболе. О попадании англичанина в заявку петербургского клуба стало известно в феврале.

«У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.

Кого бы назвал лучшим российским футболистом? Артема Дзюбу, он капитан «Зенита». Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист», — сказал Гардинер-Смит.

В феврале «Зенит» внес в заявку на вторую часть сезона РФПЛ английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита. 19-летний сын члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера будет выступать за сине-бело-голубых под 44-м номером. Зимой он проходил просмотр с молодежной командой «Зенита» и произвел хорошее впечатление на тренеров.

В 2013 году Гардинер-Смит приезжал на стажировку в академию московского «Спартака», где успел провести несколько матчей. Затем он в течение нескольких месяцев работал в СДЮШ ЦСКА. Кроме того, у него есть опыт тренировок с лондонским «Арсеналом», «Редингом» и «Уотфордом».

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Чемпионат