Джефферсон Фарфан вошел в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека назвал расширенный состав команды на ЧМ-2018. В список первоначально вошли 25 футболистов, но из-за дисквалификации капитана сборной Хосе Паоло Герреро в заявке осталось 24 игрока.

Вратари: Педро Гальесе («Веракрус»), Карлос Каседа («Депортиво Мунисипаль»), Хосе Карвальо («УТ де Кахамарка»);

Защитники: Луис Абрам («Велес Сарсфилд»), Луис Адвинкула («Лобос»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио Депортес»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Родригес («Спортинг Кристаль»), Андерсон Сантамария («Пуэбла»), Мигель Трауко ( );

Полузащитники: Педро Акино («Лобос»), Вильдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу»), Эдисон Флорес («Ольборг»), Серхио Пенья Флорес («Гранада»), Ренато Тапия («Фейеноорд»), Йосимар Йотун («Орландо Сити»);

Нападающие: Паоло Уртадо («Витория Гимараэш»), Энди Поло («Портленд Тимберс»), Андре Каррильо («Уотфорд»), Рауль Руидиас («Морелия»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Перуанцы на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Дании и Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Перу