Джефферсон Фарфан вошел в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018

Автор: Михаил Серебряков 0

Farfán

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека назвал расширенный состав команды на ЧМ-2018. В список первоначально вошли 25 футболистов, но из-за дисквалификации капитана сборной Хосе Паоло Герреро в заявке осталось 24 игрока. 

Вратари: Педро Гальесе («Веракрус»), Карлос Каседа («Депортиво Мунисипаль»), Хосе Карвальо («УТ де Кахамарка»);

Защитники: Луис Абрам («Велес Сарсфилд»), Луис Адвинкула («Лобос»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио Депортес»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Родригес («Спортинг Кристаль»), Андерсон Сантамария («Пуэбла»), Мигель Трауко («Фламенго»);

Полузащитники: Педро Акино («Лобос»), Вильдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу»), Эдисон Флорес («Ольборг»), Серхио Пенья Флорес («Гранада»), Ренато Тапия («Фейеноорд»), Йосимар Йотун («Орландо Сити»);

Нападающие: Паоло Уртадо («Витория Гимараэш»), Энди Поло («Портленд Тимберс»), Андре Каррильо («Уотфорд»), Рауль Руидиас («Морелия»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Перуанцы на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Дании и Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер сборной Перу

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