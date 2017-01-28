Джефферсон Фарфан прошел медосмотр в «Локомотиве»

Перуанец Джефферсон Фарфан в ближайшее время подпишет контракт с «Локомотивом». Сегодня Фарфан прошел медицинский осмотр.

В скором времени Фарфан прибудет в расположение московского «Локомотива» для подписания контракта. Стоит отметить, что перуанский полузащитник будет играть за «железнодорожников» под восьмым номером.

В 2004 году Фарфан перешел из перуанского клуба «Альянса Лима» в ПСВ. В чемпионате Голландии полузащитник провел 119 матчей, в которых отличился 57 раз. С 2008 по 2015 года Джефферсон являлся одним из лидеров немецкого «Шальке». За 170 матчей футболист отличился 39 раз. Предыдущий сезон Фарфан провел в ОАЭ в клубе «Аль-Джазира». 4 гола в 12 матчах сумел забить Джефферсон. В «Локомотив» перуанский полузащитник перешел в качестве свободного агента.

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Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com