Джефферсон Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды получил травму головы. Футболист получил повреждение после столкновения с партнером по команде, потерял сознание и покинул занятие на машине скорой помощи.

Фарфан прошел обследование в одной из московских клиник. Сейчас его состояние стабильно, однако в целях меры предосторожности пока он остается в клинике.

Сборная Перу ведет подготовку к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Австралии, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 26 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: Depor.com .