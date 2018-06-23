Джефферсон Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу

Автор: Евгений Морозов 0

Джефферсон Фарфан

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды получил травму головы. Футболист получил повреждение после столкновения с партнером по команде, потерял сознание и покинул занятие на машине скорой помощи.

Фарфан прошел обследование в одной из московских клиник. Сейчас его состояние стабильно, однако в целях меры предосторожности пока он остается в клинике.

Сборная Перу ведет подготовку к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Австралии, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 26 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: Depor.com.

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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