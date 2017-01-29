Джефферсон Фарфан — игрок «Локомотива»

Перуанский футболист Джкефферсон Фарфан перешел в клуб РФПЛ. Об этом стало известно сегодня.

Нападающий будет выступать московском «Локомотиве». К красно-зеленым Фарфан перебрался в качестве свобоодного агента. О подробностях контракта ничего не сообщается. В новом клубе перуанец будет выступать под номером 8.

Южноамериканский форвард известен по выступлениям за немецкий «Шальке», в составе которого он выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сборной Перу 32-летний Джефферсон завоевал бронзовые медали Copa America-2015.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»