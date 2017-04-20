Джано Ананидзе: «Зенит» самый сильный»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о собственных нервах и признаках единства команды. Также грузинский хавбек поведал о тренерах красно-белых последних лет.

«Долго ли длилась установка на матч? Глубокая теория началась за три дня. А перед самой игрой Каррера выдал все в сжатом виде. Напомнил, кому что делать на поле, и включил свои эмоции. Мне лично это очень помогает. До Карреры нам эмоций как раз и не хватало. Теперь вот, видите, справляемся.

Каррера сказал, что победит не тот, кто сильней индивидуально, хотя и это важно, а тот, кто больше пробежит, дольше вытерпит и заставит себя умирать на поле.

Каррера применил в этом сезоне 6 тактических схем. Успеваем ли привыкнуть к новшествам? У него гибкий подход к тактике. И к формированию состава. Все знают: если сегодня ты в «старте», а завтра нет, значит, так нужно, так будет лучше. Тренер вправе решать – и решает. Никто не обижается.

Самый ли сильный «Зенит» из всех соперников этом сезоне ? Хороший вопрос. По качеству футболистов, думаю, да. По игре – тоже. Во втором тайме они нас поймали минут на 20-25 – и атаковали. Они умеют это делать, нас так никто не атаковал, кроме «Зенита». Поэтому – да, «Зенит» самый сильный.

А теперь впереди «Ростов». Надо «вскрывать». Постараемся, а там как получится. Нам нечего терять, нужно выигрывать. Если, допустим, забьем быстрый гол, игра сама откроется. Если нет, будет тяжелей. Открытый футбол и смотрится лучше, и вообще намного интереснее. Атака на атаку, можно обыграть кого-то, поймать на подстраховке, — здорово! А вот против Уфы» или «Ростова»… Но такие матчи тоже нужно уметь играть и выигрывать. Хотя и трудно. Особенно против «Ростова». Лучше в России никто не обороняется, он как «Ювентус»! Пять матчей и не забивали, правда, но я не сказал бы, что впереди у них моментов нет. Против «Краснодара» много было – и у Полоза, и у Азмуна. Просто не забили. Да еще и сзади на редкость компактно все.

Нервы в концовке сезона? Против «Зенита» чувствовались. Но, скорее, возбуждение, все-таки игра очень важная. Уже не имело значения, кто как сыграет и сколько забьет – главное, победа! А от близости чемпионства никого не трясет, об этом все стараются просто не думать. Все пишут, говорят – но нам неинтересно, идем от матча к матчу: «Зенит», «Ростов», потом «Урал»… Создали отрыв в очках, с ним психологически легче себя чувствуем. Если же вы про какой-то страх спрашиваете, тут наоборот: при Каррере, допустим, я перестал бояться потерять мяч. Играю спокойно, потому что чувствую доверие.

При Аленичеве тоже было нормально. А вот при Якине и Карпине боялся. Две потери – тут же замена. Видели «Реал» — «Бавария»? Не мне судить Криштиану Роналду, но он тоже раз десять мяч терял в первом тайме. И трижды забил. Это футбол! Важно знать, что у тебя есть право на риск, а если нет, становишься скованным.

В чем проявляется наше единство? Отсутствие драк? Я в «Спартаке» 10 лет. И драки всегда случались. Сейчас – нет. Если кому-то в ногу больно попадут на тренировке, может быть горячо. Но чтобы руками целенаправленно друг на друга – такого больше нет. Мы действительно — команда, сами уже понимаем, что без этого никуда. Потому и бьемся друг за друга», — рассказал Джано.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт