Джанни Инфантино: «В случае причастности российских спортсменов к допинговым сканадалам ФИФА примет санкции к этой стране»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал слухи о многочисленных допинг-сканадалах с участием атлетов из России. Швейцарский чиновник готов принять крайние меры в случае виновности наших спортсменов.

«ФИФА и УЕФА примут все необходимые меры и введут санкции России, если случаи употребления допинга были скрыты и будут доказаны. Прдобные случаи недопустимы, наша организация против всякого проявления нечестной борьбы в мировом спорте», — заявил Инфантино.

Напомним, WADA обвиняет отечественных спортсменов в систематическом употреблении допинга на протяжении многих лет. По информации СМИ, в скандале замешаны больше 1000 российских атлетов.

Фото: Global Look Press

Источник: RDS

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Дмитрий Темников
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