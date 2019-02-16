Джанни Инфантино — о 48 командах на ЧМ-2022: «Настроен оптимистично, но это будет непросто»

Амбициозный глава ФИФА верит в реализацию своей идеи. Хотя и признает, что будет нелегко.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о возможности расширения чемпионата мира 2022 года с 32 до 48 команд.

«Настроен оптимистично, но будет ли это легко? Нет, это будет непросто, я должен быть честным», — сказал Инфантино.

Ранее в Катаре заявили, что не готовы к увеличению числа участников турнира до 48 сборных. В ответ глава организации предложил провести ряд матчей в соседних странах.

Напомним, в финальных стадиях чемпионатов мира принимают участие 32 национальные команды с 1998 года.

Чемпионат мира — 2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первое мировое первенство, которой пройдет на Ближнем Востоке. Кроме того, матчи мундиаля впервые будут сыграны зимой.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe