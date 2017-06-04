Джанни Инфантино: «Крепко обнимаю Буффона, он не просто чемпион. Он колоссален»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил «Реал» с победой в Лиге чемпионов. Кроме этого чиновник поддержал вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

«Ювентус» отлично сыграл в первом тайме, но во второй половине «Реал» был невероятен. Это были две замечательные команды, но победу в итоге одержала сильнейшая.

Тем не менее, «Ювентус» в любом случае провел сильный сезон. Это же относится и к Буффону, в следующем году у него будет и чемпионат мира.

Я крепко обнимаю Джанлуиджи, он не просто чемпион. Он колоссален», – сказал Инфантино.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia