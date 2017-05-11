Джанни Инфантино: «К Кубку конфедераций в России все готово»

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил готовность России к Кубку конфедераций-2017. Глава международной федерации выразил удовлетворение организацией.

«Все готово к Кубку конфедераций, не все еще готово к чемпионату мира, но будет готово. Мы не будем полностью готовы до последней минуты перед стартом турнира. Еще много работы предстоит сделать.

Я еще никогда не видел такого четкого исполнения обязательств, как в России. Приняты важные решения правительства, в частности, по визам. Я уверен, что будет отличный Кубок конфедераций и чемпионат мира следующим летом, праздник футбола, и вы будете удивлены людьми в России, которые реально хотят показать свою приверженность футболу», – сказал Инфантино.

Кубок конфедераций 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»