Джанни Инфантино: «Арсен Венгер – это икона «Арсенала»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своем отношении к главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру. Чиновник поддержал французского специалиста.

«Арсен Венгер – это икона «Арсенала». Даже его имя – Арсен, это своеобразный символ вечной связи между ним и клубом.

Стоит ли остаться Венгеру или уйти? Я действительно счастлив, что мне приходится сталкиваться со всевозможными испытания, но, к счастью, не с управлением «Арсеналом». Этот вопрос будут решать руководители клуба.

Но то, что сделал Венгер с «Арсеналом» и для него, – это история, без сомнений. Арсен Венгер – большая личность в футболе и одна из футбольных легенд», — сказал Инфантино.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports