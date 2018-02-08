Джанни Инфантино: «3-го марта решим, включать ли видеоповторы в правила футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о введении системы видеоповторов. Решение будет принято 3-го марта.

«Третьего марта мы решим – будет ли система видеоповторов частью футбольных правил, станет ли она официальной помощью для судей или нет.

В 2018 году мы не можем себе позволить, чтобы все на стадионе или у экранов телевизоров уже через несколько минут увидели, допустил судья значительную ошибку или нет. А единственный, кто этого всего не видит – судья.

Если мы можем помочь судьям, нужно это сделать», – сказал Инфантино.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP