Джанни Инфантино: «3-го марта решим, включать ли видеоповторы в правила футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о введении системы видеоповторов. Решение будет принято 3-го марта.
«Третьего марта мы решим – будет ли система видеоповторов частью футбольных правил, станет ли она официальной помощью для судей или нет.
В 2018 году мы не можем себе позволить, чтобы все на стадионе или у экранов телевизоров уже через несколько минут увидели, допустил судья значительную ошибку или нет. А единственный, кто этого всего не видит – судья.
Если мы можем помочь судьям, нужно это сделать», – сказал Инфантино.
Фото: Global Look Press
Источник: AFP