Джанни Инфантино: «3-го марта решим, включать ли видеоповторы в правила футбола»

Автор: Евгений Морозов 0

Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о введении системы видеоповторов. Решение будет принято 3-го марта.

«Третьего марта мы решим – будет ли система видеоповторов частью футбольных правил, станет ли она официальной помощью для судей или нет.

В 2018 году мы не можем себе позволить, чтобы все на стадионе или у экранов телевизоров уже через несколько минут увидели, допустил судья значительную ошибку или нет. А единственный, кто этого всего не видит – судья.

Если мы можем помочь судьям, нужно это сделать», – сказал Инфантино.

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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