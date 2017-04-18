Джанлука Виалли: «Ювентус» – лучшая команда Европы»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Джанлука Виалли считает, что в данный момент этой команде нет равных в Европе. Виалли сказал об этом перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Если «Ювентус» победит «Барселону», то у игроков возрастёт чувство собственного достоинства. После таких побед чувствуешь себя драконом. В распоряжении Аллегри самая сильная команда Европы. «Ювентус» отличается функциональной и психологической подготовкой, стабильностью и уверенностью в своих силах», — сказал Виалли.

Ответная игра между между «Барсой» и «Юве» состоится 19 апреля. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ювентуса».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»