Джанлуиджи Доннарумма: «Я горжусь тем, что остаюсь в «Милане»

Автор: Владимир Шевелев 0

Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал подписание нового контракта. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

«Я рад и горжусь тем, что остаюсь в «Милане». Здесь я начал карьеру и вырос. Я никогда не сомневался в том, что хочу остаться в «Милане». У меня никогда не было намерения предать фанатов. Я должен поблагодарить их за поддержку, которую они оказали мне в последние два года», — сказал Доннарумма.

18-летний голкипер будет получать по новому соглашению 6 миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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