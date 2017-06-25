Джанлуиджи Доннарумма собирается уволить агента Мино Райолу

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может прекратить сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Главный тренер миланцев Винченцо Монтелла поговорил с родителями 18-летнего игрока по поводу контракта их сына. Напомним, агент и руководство клуба не могут договориться по поводу суммы отступных, которые будут прописаны в новом соглашении. По некоторым данным, теперь игрок может уволить своего агента. Ранее сообщалось, что стороны не пришли к единому мнению и Доннармумма принял решение покинуть «россонери».

Райола считается одним из самых влиятельных агентов в мировом футболе. Голландец сотрудничает с Марио Балотелли, Златаном Ибрагимовичем, Полем Погба и многими другими знаменитыми футболистами.

Фото: Global Look Press

Источник: Footbal Italia