Джанлуиджи Доннарумма не покинет «Милан»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не собирается уходить из команды. Об этом рассказал новый спортивный директор клуба Массимо Мирабелли.

Несмотря на то что в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы ведущие европейские клубы, а истекающий летом 2018 года контракт пока не продлён, вратарь остаётся предан «россонери».

«На прошлой неделе мы провели переговоры с агентами Доннаруммы. Мы также поговорили с Джиджи и спросили, хочет ли он остаться в «Милане»? Его ответ был утвердительным. Он счастлив в «Милане» и хочет продолжать играть за нас. Сейчас нам нужно достичь согласия с его агентами», — сказал Мирабелли.

В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел за «Милан» 33 игры в Серии А, пропустил 37 мячей и 11 раз оставлял ворота «сухими».

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»