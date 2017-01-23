Джанлуиджи Доннарумма может перейти в клуб АПЛ

Агент Мино Райола поставил под сомнение будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане». Агент потребовал непомерную для клуба Серии А зарплату своему клиенту по новому контракту.

В данный момент Райола ведет переговоры с «Миланом» о новом контракте для своего клиента. Утверждается, что Мино потребовал от «россонери» повысить зарплату 17-летнему голкиперу до 165 тысяч фунтов в неделю.

Естественно, что «Милан» не готов на такие траты — по крайней мере пока китайские инвесторы не завершат процесс по приобретению клуба. Эта ситуация ставит под вопрос будущее Доннаруммы на «Сан-Сиро».

Разногласия Доннаруммы и «Милана» могут привлечь к талантливому юниору, сыгравшему уже два матча за сборную Италии, интерес ведущих клубов Премьер-Лиги, а также «Ювентуса», задумывающегося о преемнике для Джанлуиджи Буффона.

Среди претендентов на Доннарумму в первую очередь называются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако Джанлуиджи вряд ли согласится на смену клуба без гарантии места в стартовом составе.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом Серии А является форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, зарабатывающий 7,5 миллиона евро в год.

Контракт Доннаруммы действует до 2018-го года.

В текущем сезоне 17-летний вратарь принял участие в 20 матчах Серии А, в 7 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun