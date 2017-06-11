Джанлуиджи Доннарумма готов продлить соглашение с «Миланом»

Автор: Дмитрий Темников 0

Джанлуиджи Доннарумма

18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласился остаться в команде. Об этом стало известно сегодня.

Агент футболиста Мино Райола хочет включить в новый контракт пункт о 100 миллионах евро в качетсве отступных. Руководство миланцев не готово на такую сумму. Также не сообщается, на какой срок будет продлено соглашение.

Текущее соглашение Доннаруммы и «Милана» истекает следующим летом. В прошедшем сезоне Серии А итальянец провел за «россонери» 38 матчей и пропустил 45 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

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