Джанлуиджи Доннарумма готов продлить соглашение с «Миланом»

18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласился остаться в команде. Об этом стало известно сегодня.
Агент футболиста Мино Райола хочет включить в новый контракт пункт о 100 миллионах евро в качетсве отступных. Руководство миланцев не готово на такую сумму. Также не сообщается, на какой срок будет продлено соглашение.
Текущее соглашение Доннаруммы и «Милана» истекает следующим летом. В прошедшем сезоне Серии А итальянец провел за «россонери» 38 матчей и пропустил 45 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport