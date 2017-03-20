Джанлуиджи Буффон: «Влиятельным людям Италии неинтересен футбол»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Джиджи Буффон

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поговорил об итальянском футболе. Футболист поговорил о пути развития клубов Серии А.

«В определенный момент наш футбол переживал непростое время. Клубы существовали только за счет собственных средств, но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Несмотря на все это, в Италии футбол никогда не умрет. Тут я полностью уверен.

Что касается продажи клубов, то это самое настоящее поражение для нас. В стране есть определенные трудности с экономикой. В Италии состоятельные люди не хотят вкладывать средства в развитие футбола, им это неинтересно», — заявил 39-летний вратарь.

В текущем сезоне Серии А Буффон провел 25 матчей за «старую синьору». В этих играх итальянец пропустил 18 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

 

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