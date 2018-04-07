Джанлуиджи Буффон записал видеообращение к Денису Глушакову и подарил ему свою футболку

Автор: Михаил Серебряков 0

Gianluigi Buffon

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что получил в подарок от голкипера «Ювентуса» Джанлуджи Буффона его футболку. Об этом он написал у себе в «инстаграме».

«Наши вратари, Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму!» — написал Глушаков в «инстаграме» опубликовав видеообращение Буффона и футболку с его автографом.

«Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока!» — сказал Буффон в своём видеообращении.

Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

 

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