Джанлуиджи Буффон записал видеообращение к Денису Глушакову и подарил ему свою футболку

Наши вратари @rebrov32 @selikhov57 @maximenkoa так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал, так что пришлось другому человеку презентовать мне форму! Grazie a @gianluigibuffon #легенда #buffon #ювентус #колекция #вратарь #футболист#глушаков

