Джанлуиджи Буффон записал видеообращение к Денису Глушакову и подарил ему свою футболку

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что получил в подарок от голкипера «Ювентуса» Джанлуджи Буффона его футболку. Об этом он написал у себе в «инстаграме».

«Наши вратари, Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму!» — написал Глушаков в «инстаграме» опубликовав видеообращение Буффона и футболку с его автографом.

«Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока!» — сказал Буффон в своём видеообращении.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова