Джанлуиджи Буффон: «В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов. Итальянец считает, что шансы пройти «Реал» малы, но они есть.

«Завтра мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата. Роналду — игрок без слабых мест, самый «решающий» игрок в мировом футболе. Он всегда забивает голы и делает разницу, в этом нет никаких сомнений.

История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор. В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас. Если хотите, то попытка достичь невозможного поможет нам достичь возможного. Это то, что нам нужно делать. Против этой великолепной команды мы должны играть именно с таким настроем», — сказал Буффон.

Напомним, ответная встреча пройдет 11 апреля на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: UEFA