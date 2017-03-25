Джанлуиджи Буффон: «Остановка встречи из-за файеров — настоящий позор»

Джанлуиджи Буффон прокомментировал остановку матча со сборной Албании. Во втором тайме встречи албанские болельщики забросали поле файерами.

В матче отборочного турнира к ЧМ 2018, в котором встречались сборная Италии и сборная Албании, албанские фанаты зажигали файера и бросали их на поле. В результате хулиганских действий фанатов поле заволокло дымом, и арбитр был вынужден остановить матч. Некоторые футболисты сборной Албании пытались успокоить своих болельщиков. Футболисты сборной Италии в это время находились в раздевалке. Спустя восемь минут встреча возобновилась.

«Это был настоящий позор, когда встречу приостановили из-за файеров. На стадионе все было по-спортивному замечательно, но потом, как это часто бывает, нашлась небольшая группа людей, которой не по душе честная игра, и они решили привлечь к себе внимание наихудшим способом», — заявил Буффон.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia