Джанлуиджи Буффон о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто будет настроен более решительно»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвел итог жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Итальянец настроен решительно.

«Порой мы побеждали, порой мы проигрывали. Но правда в том, что когда проигрываешь определенным командам, состоящим из чемпионов, то обычно не испытываешь тех сожалений и разочарования, что свойственны поражениям. Надеюсь, что и для них это верно! Победит тот, кто будет настроен более решительно», — написал Буффон в твиттере.

Напомним, «Ювентус» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с мадридским «Реалом».

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Буффона

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Унаи Эмери

Унаи Эмери: «С таким результатом тяжело смириться»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ювентус» выигрывает у «Тоттенхэма» и выходит в четвертьфинал

Cristiano Ronaldo

Криштиану Роналду и Виктор Цыганков – игроки недели в еврокубках

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 