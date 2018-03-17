Джанлуиджи Буффон о матче с «Реалом»: «Победит тот, кто будет настроен более решительно»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвел итог жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Итальянец настроен решительно.

«Порой мы побеждали, порой мы проигрывали. Но правда в том, что когда проигрываешь определенным командам, состоящим из чемпионов, то обычно не испытываешь тех сожалений и разочарования, что свойственны поражениям. Надеюсь, что и для них это верно! Победит тот, кто будет настроен более решительно», — написал Буффон в твиттере.

Alcune volte abbiamo vinto noi, altre volte abbiamo perso. La verità è che quando si perde con determinate squadre, composte da campioni simili, non hai i rimpianti e le frustrazioni che, di solito, accompagnano le sconfitte. Spero valga anche per loro!Vincano i più determinati! pic.twitter.com/lzhvQWTCO0 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) March 16, 2018

Напомним, «Ювентус» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с мадридским «Реалом».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Буффона