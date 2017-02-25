Джанлуиджи Буффон: «Доннарумма – это новая эпоха»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Джанлуиджи Буффон

Великий голкипер «Юве» поздравил своего коллегу из «Милана» с совершеннолетием. Он пожелал младшему Джиджи стать лучшим кипером своего времени.
«Желаю тебе счастливого дня рождения. Теперь ты входишь в мир взрослых мальчиков, в котором и так был до этого. Ты должен наслаждаться своим возрастом – ведь это возраст зрелости».
«Ты поймешь, что во взрослом мире очень сложно, но у тебя есть все качества – и нравственные, и человеческие – чтобы быть основным везде и всегда. Будь счастлив, и добейся эпохальных достижений. Ты достоин этого».
К своим 18 годам Джанлуиджи Доннарумма провел за «Милан» уже 55 матчей. За сборную Италии младший Джиджи сыграл два раза.

Фото: Global Look Press

ИсточникFootball Italia

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Владимир Шевелев

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