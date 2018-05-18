Джанлуиджи Буффон близок к переходу в «ПСЖ»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «ПСЖ». Переговоры 40-летнего итальянца с парижским клубом находятся в продвинутой стадии.

Напомним, ранее Буффон сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Голкипер также заявил, что получил «несколько очень интересных предложений».

Джанлуиджи перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. За 17 лет в составе туринского клуба он 9 раз становился чемпионом итальянской Серии А и выиграл четыре национальных Кубка.

Фото: Global Look Press
Источник: Canal+

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