Джанлуиджи Буффон близок к переходу в «ПСЖ»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «ПСЖ». Переговоры 40-летнего итальянца с парижским клубом находятся в продвинутой стадии.

Напомним, ранее Буффон сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Голкипер также заявил, что получил «несколько очень интересных предложений».

Джанлуиджи перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. За 17 лет в составе туринского клуба он 9 раз становился чемпионом итальянской Серии А и выиграл четыре национальных Кубка.

Фото: Global Look Press

Источник: Canal+