Дзаппакоста может продолжить карьеру в «Интере»

Защитник лондонского «Челси» Давиде Дзаппакоста может в летнее трансферное окно вернуться в итальянскую Серию А. Где он ранее выступал за «Торино».
Как сообщают итальянские СМИ в услугах футболиста заинтересован миланский «Интер», который в настоящий момент ищет игроков для усиления состава в преддверии участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Нерадзурри обратили своё внимание на Дзаппакосту после неудачной попытки выкупить у «Валенсии» контракт Жоау Конселу.
Потенциальный трансфер итальянца оценивается в € 20 млн. Также возможен вариант, при котором «Интер» арендует Дзаппакосту у «Челси» с правом выкупа.
В минувшем сезоне итальянец провел 22 игры и забил 1 гол.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia