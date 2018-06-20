Дзаппакоста может продолжить карьеру в «Интере»

Защитник лондонского «Челси» Давиде Дзаппакоста может в летнее трансферное окно вернуться в итальянскую Серию А. Где он ранее выступал за «Торино».

Как сообщают итальянские СМИ в услугах футболиста заинтересован миланский «Интер», который в настоящий момент ищет игроков для усиления состава в преддверии участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Нерадзурри обратили своё внимание на Дзаппакосту после неудачной попытки выкупить у «Валенсии» контракт Жоау Конселу.

Потенциальный трансфер итальянца оценивается в € 20 млн. Также возможен вариант, при котором «Интер» арендует Дзаппакосту у «Челси» с правом выкупа.

В минувшем сезоне итальянец провел 22 игры и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia