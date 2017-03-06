Двух фанатов «Спартака» арестовали на 15 суток в Краснодаре

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Спартак

Два фаната «Спартака» были арестованы на 15 суток в Краснодаре. Ранее московский клуб сыграл вничью с «Краснодаром».

Один мужчина был задержан за неповиновение сотрудникам полиции, другой – за порчу имущества.  В центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского «Спартака».

Ранее появилась информация о беспорядках перед матчем в Краснодаре, однако в МВД опровергли эти сообщения. Также сообщалось, что один из болельщиков «Спартака» погиб в Краснодаре, попав под троллейбус.

Накануне «Краснодар» и «Спартак» встречались между собой в матче 18-го тура РФПЛ. Игра, которая проходила на стадионе «Краснодар», завершилась вничью со счетом 2:2.

Фото: Global Look Press
Источник: Юга

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Роман Широков: «В России нет выстроенной системы по приёму допинга»

Сельта арендовала Веллитона у Спартака

Конференция РФС. Герои невидимого фронта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Добавить комментарий

Войти с помощью: 