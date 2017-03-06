Двух фанатов «Спартака» арестовали на 15 суток в Краснодаре

Два фаната «Спартака» были арестованы на 15 суток в Краснодаре. Ранее московский клуб сыграл вничью с «Краснодаром».

Один мужчина был задержан за неповиновение сотрудникам полиции, другой – за порчу имущества. В центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского «Спартака».

Ранее появилась информация о беспорядках перед матчем в Краснодаре, однако в МВД опровергли эти сообщения. Также сообщалось, что один из болельщиков «Спартака» погиб в Краснодаре, попав под троллейбус.