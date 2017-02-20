Два российских арбитра провалили экзамен по теории футбола

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

На прошлой неделе было проведено ежегодное тестирование арбитров РФПЛ. Об этом сообщают СМИ.

Так, стало известно о судьях, которые не сумели получить положительную оценку за тест по правилам игры. Экзамен провалили Владимир Москалев и Андрей Глот. Оба не смогут судить игры РФПЛ, пока не пересдадут тест.

В текущем сезоне российского первенства Москалев провел четыре матча в качестве главного арбитра. Грот работал только в качетсве помощника основных судей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс

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