Два последних матча на ЧМ-2018 Киллиан Мбаппе провел с травмой спины, которую получил в душе

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был вынужден играть с травмой в двух последних матчах чемпионата мира-2018. Футболист повредил спину накануне полуфинальной игры с Бельгией (1:0).

Утром форвард отправился принять в душ. Там он сделал неосторожное движение, которое повлекло за собой защемление трех позвонков и последующие сильные болевые ощущения.

Тем не менее медицинский штаб национальной команды провел некоторые процедуры, позволившие Мбаппе принять участие в полуфинале и финальном матче против Хорватии (4:2). В решающей игре турнира нападающий отметился голом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: L’ Equipe

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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