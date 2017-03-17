Два клуба исключены из чемпионата Азербайджана за договорные матчи

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) исключила два клуба из чемпионата страны за договорные матчи. Также был пожизненно отстранен арбитр и временно девять футболистов за участие в договорных матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет АФФА отстранил от участия в первом дивизионе клубы «Реван» и «Шарурспор», которые чаще всего упоминались в сообщениях о договорных матчах. Оба клуба провели более половины встреч в сезоне, в связи с чем, во всех оставшихся матчах им присуждены технические поражения со счетом 0:3. Футболисты клубов получили статус свободных агентов.

Клубам «Шахдаг», «Энергетик», «Бакылы» и «Гоязан», за то, что они упоминались в договорных матчах, вынесен выговор. В случае, если вновь будет зафиксирован факт участия этих клубов в договорных матчах, они будут исключены из первого дивизиона.

Девять футболистов, чье участие в «договорняках» было частично доказано, не смогут участвовать в любой футбольной деятельности до конца сезона 2016/17. Это Играр Самедов, Уче Чукенйере (оба — «Шахдаг»), Эльвин Алиев, Джамшид Магеррамов (оба — «Реван»), Арзуман Алиев, Тунар Шахтахтинский (оба — «Гоязан»), Эльвин Ализае, Камран Лалаев, Руслан Гамидов (все — «Энергетик»).

Судья Анар Ниязова пожизненно отстранен от каких-либо занятий, связанных с футболом. Администратор «Шахдага» Рафаэль Кубаров отстранен от деятельности сроком на 2 года.

Фото: официальный сайт ФК «Шарурспор»

Источник: РБ