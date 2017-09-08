Два игрока ирландского ФК «Этлон Таун» дисквалифицированы на год из-за «договорняка»

Футболисты ирландского клуба «Этлон Таун» Игорь Лабутс и Драгос Сфрижан дисквалифицированы на 12 месяцев после того, как Ассоциация футбола Ирландии (FAI) провела расследование матча этой команды с «Лонгфорд Таун» и доказала, что он был договорным.

Как пишет ирландское подразделение The Sun, игроки были признаны виновными в нарушении трех правил FAI: футболисты подорвали доверие к игре, повлияли на исход встречи, и в этом деле были замешаны ставки в букмекерских конторах.

Игорь Лабутс и Драгос Сфрижан могли получить пожизненную дисквалификацию, но в итоге отстранены от футбола на год. При этом они отрицали свою вину.

Встреча «Этлон Таун» — «Лонгфорд Таун» прошла 29 апреля и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Третий мяч «Лонгфорд» забил на последних минутах встречи. На 87-й минуте, при счете 2:1, коэффициент на ТБ 3,5 составлял всего 1,75.

В некоммерческой организации Federbet отметили, что именно оповещение сотрудников компании о подозрительных ставках в этом поединке привело к расследованию обстоятельств игры.

«Я шокирован, потому что раньше мы не наблюдали подобного в Ирландии. Коэффициенты были просто сумасшедшими», — говорил тогда глава Federbet Франческо Баранка.

В FAI сообщили, что расследование началось 3 мая после того, как система обнаружения мошенничества в ставках УЕФА подтвердила договорной характер игры.

После этого сотрудники FAI решили проанализировать две другие игры клуба «Этлон Таун». Ничего подозрительного в них не было обнаружено, поэтому следствие сосредоточилось на встрече с «Лонгфордом».

Получив отчет от УЕФА, FAI провела полное расследование, в рамках которого разговаривала с персоналом команды, детально просматривала матчи и общалась с экспертами.

4 сентября независимый дисциплинарный комитет провел заседание и заключил, что Игорь Лабутс и Драгос Сфрижан виновны, и принял решение дисквалифицировать игроков.

Отметим, что в мае голкипер Игорь Лабутс заявил газете Independent следующее: «мы все обсудили на командном собрании. 15-го мая будет допрос, всей командой пройдем. Мы хотим сотрудничать с ассоциацией футбола страны. Со своей стороны я могу сказать, что ничего не делал преднамеренно. Я просто играл. Да, возможно, я допустил ошибку при первом голе, но ошибаются все. Во втором тайме я совершил кучу сэйвов, но никто почему-то не говорит об этом».

Лабутс ранее выступал за латвийский клуб «Бабите», который не раз попадал под подозрение Federbet.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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