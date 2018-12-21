Два футболиста «Рязани» избили и ограбили женщину. Гендиректор заявил, что в клубе таких игроков нет

Футболисты «Рязани» Дмитрий Митин и Артем Надеев напали и ограбили женщину в центре Рязани. В ночь на 18 декабря молодые люди избили предпринимательницу и отобрали ее.. Украли телефон и 36 тысяч рублей.

Железнодорожный районный суд города одного из фигурантов отправил на два месяца в СИЗО, другой проведет этот же срок под домашним арестом.

21-летний Митин является воспитанником «Рязани». В этом сезоне выходил на поле три раза и не отметился результативными действиями.

18-летний Надеев не выступал на профессиональном уровне. Летом он находился в молодежном составе «Рязани» и привлекался к контрольным играм основной команды.

Генеральный директор «Рязани» Вадим Бращин заявил, что у футболистов нет контрактов с клубом.

«На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы», – сказал Бращин.

Фото: ФК «Рязань»

Источник: 62info.ru