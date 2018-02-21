Два фаната «Спартака» сняты с рейса в Бильбао и задержаны полицией в Мюнхене

Руководитель проекта «Стадион – наш общий дом» и болельщик «Спартака» Олег Семенов сообщил, что двух болельщиков команды сняли с рейса в Бильбао. Болельщикам грозят тюремные сроки за участие в погромах в Марселе во время Евро-2016.

«Двух болельщиков сняли с рейса Мюнхен – Бильбао.

Полиция пришла со списками хулиганов. Согласно подписанной Россией в июле 2016 года Конвенции Совета Европы по противодействию хулиганству на матчах.

МВД европейских стран обмениваются информацией. Но, так как в нашей стране не приняты поправки к закону о въезде/выезде, наши граждане выезжают на матчи.

Но на пересадке или в стране «шенгена» их встречают пограничники или полиция и не пускают в страну. Их просто задержали и увели.

Надеюсь, что их не депортируют назад в Россию. Они должны прилететь в Бильбао и поддержать «Спартак» в ответном матче Лиги Европы», – сказал Семенов.

По информации твиттера «Угодник», болельщикам грозят тюремные сроки за участие в погромах в Марселе во время Евро-2016.

Отмечается, что местное консульство не предоставляет задержанным адвоката и никак не хочет взаимодействовать с ними.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com