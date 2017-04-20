Дуглас Коста может перейти в «Тоттенхэм»

Бразильский полузащитник «Баварии» Дуглас Коста может сменить команду. В игроке заинтересован клуб из Англии.

«Тоттенхэм» готов существенно усилить состав в летнее трансферное окно. 26-летний хавбек — одна из главных целей лондонцев на трансферное окно. О возможной сумме трансфера Косты ничего не сообщается, однако руководство немецкой команды не собирается расставаться с футболистом меньше, чем за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне южноамериканец сыграл за мюнхенцев в 21 встрече. На счету Дугласа 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail