Дуглас Коста может перейти в «Тоттенхэм»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Дуглас Коста

Бразильский полузащитник  «Баварии» Дуглас Коста может сменить команду. В игроке заинтересован клуб из Англии.

«Тоттенхэм» готов существенно усилить состав в летнее трансферное окно. 26-летний хавбек — одна из главных целей лондонцев на трансферное окно. О возможной сумме трансфера Косты ничего не сообщается, однако руководство немецкой команды не собирается расставаться с футболистом меньше, чем за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне южноамериканец сыграл за мюнхенцев в 21 встрече. На счету Дугласа 4 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бывшая жена Это’О: «Сейчас Самюэлю около 39 лет»

Бундеслига. «Вольфсбург» не смог обыграть «Шальке» и другие матчи

Лэмпард побил рекорд своего клуба

Добавить комментарий

Войти с помощью: 