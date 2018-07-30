Дубль Азмуна, герой — Дзюба, возвращение в Бремен Писарро. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 июля.

1. «Арсенал», играя в большинстве, не смог обыграть «Динамо», «Зенит» добился победного результата в Тюмени, дубль Азмуна помог «Рубину» победить «Краснодар»

Премьер-лига. 1-й тур.

2. Клаудио Писарро перешел в «Вердер»

Уже в 5-й раз.

3. «Локомотив» может приобрести Бенедикта Хеведеса

Если Хеведес переедет в Москву, то воссоединится с нападающим Джефферсоном Фарфаном

4. «Милан» готов предложить Антонио Конте должность главного тренера

Контракт с Конте будет рассчитан на три года.

5. Валерий Карпин: «Задача «Ростова» – выиграть чемпионат»

«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Ахмат».

Фото: Global Look Press

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