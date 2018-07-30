Дубль Азмуна, герой — Дзюба, возвращение в Бремен Писарро. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Pizarro

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 июля.

1. «Арсенал», играя в большинстве, не смог обыграть «Динамо», «Зенит» добился победного результата в Тюмени, дубль Азмуна помог «Рубину» победить «Краснодар»

Премьер-лига. 1-й тур.

2. Клаудио Писарро перешел в «Вердер»

Уже в 5-й раз.

3. «Локомотив» может приобрести Бенедикта Хеведеса

Если Хеведес переедет в Москву, то воссоединится с нападающим Джефферсоном Фарфаном

4. «Милан» готов предложить Антонио Конте должность главного тренера

Контракт с Конте будет рассчитан на три года.

5. Валерий Карпин: «Задача «Ростова» – выиграть чемпионат»

«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Ахмат».

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Англичане вышли в плей-офф, Колумбия громит Польшу, братья Березуцкие покинут ЦСКА. Главные новости дня

Чемпионат мира по футболу. Бразилия — Сербия — 2:0 Москва. Стадион «Спартак». 27 июня 2018 г.

Сборная Бразилии и сборная Бельгии выходят в 1/4 финала ЧМ-2018, покупки «Милана». Главные новости дня

Алисон Бекер стал самым дорогим вратарем в истории, Гжегож Крыховяк может перейти в «Локомотив», Антонио Конте будет судиться с «Челси». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 