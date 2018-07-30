Дубль Азмуна, герой — Дзюба, возвращение в Бремен Писарро. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 июля.
1. «Арсенал», играя в большинстве, не смог обыграть «Динамо», «Зенит» добился победного результата в Тюмени, дубль Азмуна помог «Рубину» победить «Краснодар»
Премьер-лига. 1-й тур.
2. Клаудио Писарро перешел в «Вердер»
Уже в 5-й раз.
3. «Локомотив» может приобрести Бенедикта Хеведеса
Если Хеведес переедет в Москву, то воссоединится с нападающим Джефферсоном Фарфаном
4. «Милан» готов предложить Антонио Конте должность главного тренера
Контракт с Конте будет рассчитан на три года.
5. Валерий Карпин: «Задача «Ростова» – выиграть чемпионат»
«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Ахмат».
Фото: Global Look Press