Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Зените»

Автор: Никита Пронин 1 Comments

«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Цена за бельгийца пока не известна, но по данным transfermarkt.de стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро.

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Зените». Стало известно, что «сине-бело-голубые» потратят на него деньги, которые заработают на продаже Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации СМИ, стоимость трансфера составит около 25 миллионов евро, официально о переходе клуб должен объявить в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Мертенса 11 голов в 16 матчах Серии А.

Фото: Global Look Press
Источник: Itasportpress.it

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Никита Пронин

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One thought on “Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Зените»

  1. При всем уважении к питерской команде,переход из Наполи в Зенит шаг назад в карьере

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