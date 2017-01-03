«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Цена за бельгийца пока не известна, но по данным transfermarkt.de стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро.

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Зените». Стало известно, что «сине-бело-голубые» потратят на него деньги, которые заработают на продаже Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации СМИ, стоимость трансфера составит около 25 миллионов евро, официально о переходе клуб должен объявить в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Мертенса 11 голов в 16 матчах Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Itasportpress.it