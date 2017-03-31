Дрис Мертенс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Дрис Мертенс

Нападающий «Наполи» Дрес Мертенс намерен покинуть «Наполи». Футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанцев предложило бельгийцу зарплату в 3 млн евро, что превышает текущую вдвое. Однако Мертенса не устроили такие условия и он вступил в переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед».

Бельгийский форвард требует увеличения зарплаты до 4,7 млн евро в год и желает вернуться на привычную для себя позицию левого вингера. Сообщается, что «МЮ» готов удовлетворить пожелания Мертенса и подписать с ним контракт уже в летнее трансферное окно.

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истекает в 2018 году.

В текущем сезоне Мертенс принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 11-ю результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Вадим Павлов

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