Доходы РФС от телеправ в 5 раз меньше запланированных

Фактические доходы Российского футбольного союза от продажи прав на телетрансляции оказались в пять раз меньше запланированных показателей. Такие данные представлены в отчете о деятельности РФС за 2016 год.

Финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы от телеправ составят 162,1 млн рублей, но по факту организации удалось заработать только 30,3 млн.

Также планировалось, что доходы организации в 2016 году будут 2,936 млрд рублей, из которых 130,4 млн должны были уйти на погашение кредиторской задолженности. Однако фактическая величина доходной сметы получилась на 8,4 млн рублей больше, а на погашение кредиторской задолженности было направлено в два с лишним раза больше финансовых ресурсов.

Наибольший доход РФС принесли маркетинговые права — 1,386 млрд рублей (48% от общего дохода организации). На выступлениях сборных в международных соревнованиях организация заработала 640,1 млн рублей, на продаже коммерческих прав — 239,5 млн, на лицензировании и сертификации — 29,3 млн. Доходы РФС в дни матчей сборных (в том числе продажа билетов) составили 109,9 млн рублей.

В отчёте отмечается, что внедрение современных инструментов в стратегии продвижения матчей позволило РФС получить доход от билетных программ в размере более 24 млн рублей. За частичную реализацию коммерческих прав на Кубок России РФС получил около 30 млн рублей, а финальный матч турнира, прошедший в Казани, принёс более 20 млн рублей от продажи билетов.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС