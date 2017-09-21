Доходы «МЮ» в сезоне-2016/17 составили рекордные 581 миллион фунтов

Автор: Владимир Шевелев 0

МЮ

«Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет по итогам сезона-2016/17. «Красные дьяволы» хорошо заработали за этот период.

Доходы клуба достигли рекордной отметки – 581,2 миллиона фунтов (год назад – 515,3). В 2018 году прогнозируются доходы в размере 575-585 миллионов. Чистая прибыль «МЮ» составила 80,8 миллиона (год назад – 68,9 млн).

«Манчестер Юнайтед» сумел сократить клубный долг, связанный с покупкой команды семьей Глейзеров в 2005 году, с 260,9 миллиона фунтов до 213,1 миллиона. Зарплатная ведомость «МЮ» выросла на 31,3 миллиона – до 263,5 миллиона. Это самый высокий показатель в премьер-лиге.

Напомним, в прошлом сезоне клуб из Манчестера выиграл три трофея – Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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