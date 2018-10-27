Достижение «Рубина», «Ювентус» может арендовать Поля Погба, «Зенит» обошел «МЮ» в рейтинге УЕФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 27 октября.
1. Премьер-лига. 12-й тур. Результаты дня
«Ростов» победил, играя вдесятером, голевая ничья в Туле, «Урал» не смог обыграть «Уфу».
2. «Рубин» не проигрывает в 10 матчах подряд впервые за 5 лет
Победа над «Динамо» (1:0) в Кубке России продлила удачную серию «Рубина».
3. Лионель Месси хочет видеть в «Барселоне» Мохамеда Салаха
Игрок может сменить клуб уже зимой.
4. «Зенит» обошел «Манчестер Юнайтед» в рейтинге УЕФА
В московском клубе футболист провел 11 матчей.
5. «Ювентус» планирует арендовать Поля Погба
Клуб намерен арендовать француза уже зимой.
Фото: Сергей Дроняев