Достижение «Рубина», «Ювентус» может арендовать Поля Погба, «Зенит» обошел «МЮ» в рейтинге УЕФА. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 27 октября.

1. Премьер-лига. 12-й тур. Результаты дня

«Ростов» победил, играя вдесятером, голевая ничья в Туле, «Урал» не смог обыграть «Уфу».

2. «Рубин» не проигрывает в 10 матчах подряд впервые за 5 лет

Победа над «Динамо» (1:0) в Кубке России продлила удачную серию «Рубина».

3. Лионель Месси хочет видеть в «Барселоне» Мохамеда Салаха

Игрок может сменить клуб уже зимой.

4. «Зенит» обошел «Манчестер Юнайтед» в рейтинге УЕФА

В московском клубе футболист провел 11 матчей.

5. «Ювентус» планирует арендовать Поля Погба

Клуб намерен арендовать француза уже зимой.

Фото: Сергей Дроняев

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