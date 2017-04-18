Дортмундская «Боруссия» планирует заменить Обамеянга нападающим «Лиона»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Клуб из Германии намерен приобрести француза в случае ухода из команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

Немецкий клуб видит в Лаказетте замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который, несмотря на контракт до 2020 года, может уже в ближайшее межсезонье покинуть Дортмунд. Ранее габонец намекал о том, что ему интересен «Реал».

Стоимость Александра Лаказетта оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с «Лионом» рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард в 39 матчах во всех турнирах забил 30 мячей за «ткачей».

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»