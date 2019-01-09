Дортмундская «Боруссия» начала переговоры о переходе Торгана Азара

«Шмели» рассматривают бельгийца в качестве замены Кристиану Пулишичу, уходящему летом в «Челси». Менхенгладбахцам направлено предложение в размере 42 млн евро.

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар в нынешнее зимнее трансферное окно может перейти в «Боруссию» из Дортмунда.

По сообщениям немецких СМИ, клубы уже ведут переговоры о переходе. «Шмели» видят в бельгийце идеальную замену Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в английский «Челси». Также видеть Азара в команде хочет главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр, хорошо знакомый с ним по работе в клубе из Менхенгладбаха. «Жеребцы» не горят желанием расставаться с форвардом, однако вряд ли откажутся от предложения в размере 42 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Т. Азара заинтересованы «Севилья», «Валенсия», мадридский «Атлетико», «Челси» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 17 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых отметился 9 голами (3 из которых – с пенальти) и 6 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild