Неймар стал самым дорогостоящим футболистом в истории футбола

Сегодня бразильский нападающий Неймар покинул «Барселону». Представители игрока выкупили контракт южноамериканца за 222 миллиона евро.

Топ-5 в данном рейтинге выглядит следующим образом:

1. Неймар — 222 миллиона евро («Барселона» — свободный агент);

2. Поль Погба — 105 млн («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»);

3. Гарет Бэйл — 101 млн («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал»);

4. Криштиану Роналду — 94 млн («Манчестер Юнайтед» — «Реал»);

5. Гонсало Игуаин — 90 млн («Наполи» — «Ювентус»).

В скором времени 25-летний форвард перейдет во французский «ПСЖ». По некоторым данным, Неймар подпишет с парижанами 5-летний контракт.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»