Неймар стал самым дорогостоящим футболистом в истории футбола

Автор: Дмитрий Темников 0

Неймар

Сегодня бразильский нападающий Неймар покинул «Барселону». Представители игрока выкупили контракт южноамериканца за 222 миллиона евро.

Топ-5 в данном рейтинге выглядит следующим образом:

1. Неймар — 222 миллиона евро («Барселона» — свободный агент);
2. Поль Погба — 105 млн («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»);
3. Гарет Бэйл — 101 млн («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал»);
4. Криштиану Роналду — 94 млн («Манчестер Юнайтед» — «Реал»);
5. Гонсало Игуаин — 90 млн («Наполи» — «Ювентус»).

В скором времени 25-летний форвард перейдет во французский «ПСЖ». По некоторым данным, Неймар подпишет с парижанами 5-летний контракт.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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